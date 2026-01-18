Sabiha Gökçen'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, karla mücadele faaliyetleri kapsamında uçuş emniyetinin sağlanması için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan alanda kar ve buzla mücadele çalışmaları kesintisiz yapılıyor.

HEAŞ'a bağlı 72 özel donanımlı araç ve uzman 125 kişilik deneyimli ekiple uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor.