Şadoğlu Apartmanı Davası Ertelendi

27.01.2026 13:25
Depremde yıkılan Şadoğlu Apartmanı'nın davası, bilirkişi raporu beklenerek 2026'ya ertelendi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirmesi, 8 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava bilirkişi raporunun beklenmesi için 7 Nisan 2026'ya ertelendi.

Davanın görülmesine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Hacı Abuzer Hancı, Nail Güngör, Abdulkadir Akbaş, İbrahim Altunkaya, Mehmet Zeki Bolelli ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada beklenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, bu nedenle davanın 7 Nisan 2026'ya ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Davada Şadoğlu Apartmanı'nın mimarı Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan, statik projeye onay-vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ, Demet Doğan, müteahhit Nail Güngör, Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan yargılanıyor.

Kaynak: ANKA

