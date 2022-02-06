Safranbolu'nun karla kaplı tarihi mekanlarına kuş bakışı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanların havadan çekilen görüntüleri farklı görüş imkanı sunuyor.

Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarından Osmanlı dönemi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra birbirinden güzel konaklara sahip Safranbolu, Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındırıyor.

"Kültür turizminin başkenti" olarak bilinen ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında bulunan Safranbolu'daki tarihi yapılar, kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te büyük kanyonun üzerine Osmanlı şehir hanlarının klasik plan şemasına göre yapılan ve avlusunda havuz bulunan Cinci Han, beyaz örtüyle seyrine doyumsuz manzara edindi.

Osmanlı padişahlarından 3. Selim döneminde sadrazamlık yapan İzzet Mehmet Paşa'nın 1796 yılında İstanbul'daki Nuruosmaniye Camisi'nin adeta küçük modelini inşa ettirdiği, adını taşıyan cami ile IV. Mehmet zamanında Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapan Köprülü Mehmet Paşa'nın 1661'de adına yaptırdığı cami, yağan karla ayrı güzelliğe büründü.

1904-1906 yıllarında kale olarak adlandırılan tepeye inşa edilen, 1976'da çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen, 2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek Kent Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan Hükümet Konağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı döneminde ordu için ayakkabı üretmek üzere 361 yıl önce kurulan, esnafın ürettiği kusurlu pabuçların "ibret olsun" diye dama atılmasıyla "pabucu dama atıldı" deyiminin ortaya çıktığı rivayet edilen Yemeniciler Arastası da yerli ve yabancı misafirlere kar manzarasıyla eşsiz güzellikler sunuyor.