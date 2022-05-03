Sağlık Bakanı'ndan hastanelerin acil servislerine bayram ziyareti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı'ndan hastanelerin acil servislerine bayram ziyareti

03.05.2022 22:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakanın ziyareti hem çalışanları hem de hastaları mutlu etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.

PERSONELİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden Koca, hastaları da ziyaret etti. Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

Hastanelere sürpriz ziyarette bulunan Bakan Koca, hastaların ve personellerin bayramlarını kutladı

HASTALAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Bakan Koca'yı, sürpriz olarak yaptığı ziyarette hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Hastanelere sürpriz ziyarette bulunan Bakan Koca, hastaların ve personellerin bayramlarını kutladı

4 HASTANEYİ DAHA ZİYARET ETTİ

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanelere sürpriz ziyarette bulunan Bakan Koca, hastaların ve personellerin bayramlarını kutladı
Hastanelere sürpriz ziyarette bulunan Bakan Koca, hastaların ve personellerin bayramlarını kutladı
Hastanelere sürpriz ziyarette bulunan Bakan Koca, hastaların ve personellerin bayramlarını kutladı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, İstanbul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı'ndan hastanelerin acil servislerine bayram ziyareti - Son Dakika


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