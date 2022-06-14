Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi

14.06.2022 14:49

Sağlık Bakanlığı önünde gergin dakikalar yaşanıyor. Kendisini ambulansa kilitleyen bir sağlık çalışanı, oksijen tüplerini açtığını ve kendisini patlatmaya hazır durumda olduğunu belirterek , "Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" ifadesini kullandı.

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde sıcak dakikalar yaşanıyor. Bakanlık binası önüne giden bir sağlık çalışanı, sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi.

"BAKAN KOCA GELMEZSE PATLATIRIM"

Bölgeye ekipler sevk edilirken şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." dediği öğrenildi.

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

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