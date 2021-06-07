Sağlıkçı İlhan Öztürk'ün ismi Yahşihan'da yaşatılacak - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz alınan meclis kararı ile İlhan Öztürk'ün isminin ailesinin ikamet ettiği Yeşilvadi TOKİ'de bir sokakta yaşatılacağını söyledi.

MECLİS KARARI ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personeli İlhan Öztürk'ün ismi Yahşihan ilçesinde bir sokakta yaşatılacak. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz alınan meclis kararı ile İlhan Öztürk'ün isminin ailesinin ikamet ettiği Yeşilvadi TOKİ'de bir sokakta yaşatılacağını söyledi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilvadi TOKİ sakinlerimizden sağlık personeli İlhan Öztürk'ün ismini ilçemizde yaşatacağız. Alınan Meclis kararı sonrası Yeşilvadi Mahallesi 20. sokak, 564 ada ile 571 ada arasında kalan kısım (Çıkmaz Sokak) 20. sokaktan ayrılarak 'İlhan Öztürk Sokak' olarak değiştirilmiştir.53 yaşında koronavirüse yenik düşen sağlık personeli İlhan Öztürk'e Allah'tan rahmet diliyoruz." İfadelerini kullandı.

İlhan Öztürk Kimdir?

24 Ocak 1968'de Kırıkkale'de dünyaya geldi. 1995 yılından 2021 yılına kadar sağlık memuru olarak görev yapan İlhan Özürk, 1995 yılında sağlık memuru olarak Siirt'in Şirvan ilçesine atandı. Şirvan'da 5 yıl boyunda görevini ifa etti. Akabinde Kırşehir'in Dulkadirli köyünde bulunan Dulkadirli Sağlık Ocağı'nda sonrasında Kırşehir Merkez Sağlık ocağında görev yaptı. 2005 yılında memleketi olan Kırıkkale'ye tayin oldu. Kırıkkale Sanayi Mahallesi 2 Nolu Sağlık Ocağı'nda 3 yıl, eski Sosyal Sigortalar Kurumu Acil Servisi'nde 2009 yılından 2014 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görevler aldı. İlhan Öztürk, 21 Mayıs 2021 tarihinde henüz 53 yaşındayken geçirdiği Covid-19 hastalığına yenik düşüp hayatını kaybetti. İlhan Öztürk evli ve 1 çocuk babasıydı.