Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren turistler, kendilerine eşlik eden yunuslarla eğlenceli anlar yaşadı.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize giren Rus turistler, 2 yunusun dolaştığını fark etti. Bir süre denize dalıp çıkan yunusların yakınındaki turistler de onlara eşlik etti. O anlar ve turistlerin yaşadığı heyecan cep telefonu kamerasına yansıdı. Yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
-İHA-
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:13 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Rus turistlerin yunus balığıyla yaşadığı heyecan böyle görüntülendi - Son Dakika