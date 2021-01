Şahinbey yem desteğine devam ediyor - Son Dakika

- Şahinbey yem desteğine devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem dağıtımı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmaya devam ediyor.

Daha önce de çiftçiye, yem, tohum gibi destekler veren Şahinbey Belediyesi, 10 bin ton yem desteğiyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çiftçilere verdiği desteği her geçen gün arttıran Şahinbey Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem desteğinde bulundu.

Belediyelerin çiftçilere destek konusunda çalışmalar yapabilmesinin yasallaşmasının ardından harekete geçen Şahinbey Belediyesi, Türkiye'de ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü oluşturarak, çiftçilere sağladığı destekleri arttırdı. Köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerine belli aralıklarla 10 bin ton yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, şuana kadar yaklaşık 24 bin ton yem desteğinde bulundu.

"Tahmazoğlu, sayesinde 10 yıldır sıkıntı çekmedik"

Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu yem desteğinden dolayı mutlu oldukları aktaran ve Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden hayvan yetiştiricisi Gülsen Yalçın, "Sizlere binlerce kez teşekkür ederim. Benim 4 çocuğum var. Eşimden ayrılalı 10 yıl oldu. Çocuklarımın babaları olmadığı için çok üzülüyordum ancak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sayesinde hiçbir zaman babasız kalmadık. Biz 10 yıldır hiç sıkıntı çekmedik. Bana hayvanlar verdiniz, yem verdiniz iyi ki varsınız. Herkese teşekkür ederim" dedi.

"Verdiğimiz desteklerden tüm çiftçilerimiz yararlanıyor"

Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilere yapılan desteklerden bahseden ve yeni projeler hakkında müjdeler veren Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Öncelikle rabbimden yağmur isteyerek başlamak istiyorum. İnşallah Cuma günü bir yağış gözüküyor. Allah rahmetini bol getirsin. Buğdaylarımız, arpalarımız, mercimeklerimiz ekilen bütün tarlalarımız yağmur bekliyor. Bu rahmette gelirse inşallah her şey tamamlanmış olur. Ben Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu yasal düzenlemeyle bize bu fırsatı verdiği için. Büyükşehir belediye yasalarında yapılan değişiklikle belediyelerinde tarıma çiftçiye destek olmasının önü açılmış oldu. Bu sayede biz tarımsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Daha önce dar kapsamlı yapılan projeyi kabul etmedik. Şahinbey'deki tüm çiftçilerimizi kapsayan bir proje istedik. Şimdi çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı 5 bin 500 çiftçimiz var. Yine hayvan destek sistemine kayıtlı 3 bin 700 hayvan yetiştiricimize destek oluyoruz. 4 yıl önce başladık geldiğimiz nokta itibariyle her yıl desteklerimizin arttırarak devam ettiriyoruz. Biz bu projelere başladığımız da 'bu bir seçim yatırımı, seçime kadar verecekler seçimden sonra vermeyecekler' dediler. Bizde tam tersini yapıyoruz her yıl verdiğimiz destek miktarının üstüne katarak devam ediyoruz ve devam ettireceğiz. Biz çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören yemlerin dağıtılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.