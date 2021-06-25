Üye Girişi
Sahnelerden, simitçiliğe - Son Dakika

Sahnelerden, simitçiliğe

25.06.2021 10:20
Sahnelerden, simitçiliğe, System.String[]

Gaziantepli ses sanatçısı Faik Özer, 30 yılını verdiği müzik hayatını geçirdiği trafik kazası sonrası sonlandırmak zorunda kaldı.

Gaziantepli ses sanatçısı Faik Özer, 30 yılını verdiği müzik hayatını geçirdiği trafik kazası sonrası sonlandırmak zorunda kaldı. Kaza sonrası, pazarda simit satarak geçimini sağlayan Özer, seyyar arabasının yanında söylediği şarkılarla esnafın ve müşterilerin neşesi haline geldi.

Uzun yıllar yaptığı kasetçilik sektörü bitince, orkestra kurup düğünlerde şarkı söyledi. Ama orada da istediğini bulamadı. 30 yılını sığdırdığı müzik hayatında yöresel ve ulusal bazda birçok albüm çıkartarak süsleyen Özer, işlerini yoluna koyduğu sırada geçirdiği trafik kazasıyla 2 yıl yatalak oldu.

Geçirdiği kaza sonrası, 2 yıl yataktan kalkamayan Özer, geçimini sağlamak için pazarlarda simit satmaya başladı. Seyyar simit arabasının üzerine çıkarttığı albümlerle, çalıştığı mekanları süsleyen afişleri yapıştıran Özer, bağlamasını ise yanından hiç ayırmıyor.

"Kaza sonrası 'öldü' dediler, tüm programlarım iptal oldu"

30 yıldır müzikle uğraştığını, bunun 25 yılının profesyonel anlamda geçtiğini belirten Faik Özer, geçirdiği trafik kazasıyla sahnelerden simitçiliğe geçiş yaptığını söyledi.

Yöresel olarak 10, profesyonel olarak 3 albüm çıkarttığını kaydeden Özer, "Düğünlerde sahne alıyordum orkestramla, profesyonel anlamda 25 sene oldu. 3 albüm çıkarttım ama tam anlamda iki tane profesyonel albümüm var. Yaklaşık 4 sene önce feci bir kaza geçirmiştim. O kazada, yaklaşık iki sene yatalak kaldım, bastonla geziniyordum. Kazadan sonra birçok insana benim haberim, 'öldü' diye yayıldı. Düğünlerim kesildi, orkestramı satmak zorunda kaldım son 3 senedir de çok şükür simit satarak ekmeğimi kazanıyorum" dedi.

"Müzik benim vazgeçilmezim"

Müziğe olan sevgisini hiç bir zaman bırakmadığını kaydeden Faik Özer, "Şarkılar benim için vazgeçilmezdir. Yatağa yatarken, yemek yerken, ayakta dururken, işte, arkadaşların yanında ben hep şarkı söyler yazarım. Devamlı sazım askıda durur, efkarlandığımda alır bir parça söyler ondan sonra otururum" ifadelerini kullandı.

"İçkili yerlerde çalışmak istemedim"

İstanbul başta olmak üzere Kıbrıs'ta da sahneler aldığını ifade eden Özer, içkili ortamlarda çalışmak istemediği için Gaziantep'e geri döndüğünü kaydetti. Özer, "İstanbul'da yaşadım, orada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin Girne şehrinde bulunan birçok Türkü evinde sahne aldım. Beni çalıştırmak isteyen iyi patronlarımız vardı ama yerlerde içki olduğundan dolayı çalışmamaya çalıştım" şeklinde konuştu.

"Ünlüler ve firmalar parası olan kişilere yanaşıyor"

İstanbul'da yaşarken, Unkapanı'nda birkaç sanatçıyla tanıştığını kaydeden Özer, gerekli desteği görmediğini ifade etti. Özer, "Gerek müzik firmaları, gerekse sanatçılar devamlı parası olan kişilere yanaşırlar, kendinden ünlü kişilere yanaşırlar. Gaziantep'te ben kasetçilik de yaptım, orkestram da vardı, kasetçilik işi bitince, orkestra elimizde kaldı. Fakat düğünlerde azalınca simitçiliği ek iş olarak da yapıyordum. O kazadan sonra, sağ olsun Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, Pazarımızın Dernek Başkanı Müslüm Karakuş hepsi bana destek verdiler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Sahnelerden, simitçiliğe
Sahnelerden, simitçiliğe
Sahnelerden, simitçiliğe

Gaziantep, Müzik, Şarkı, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sahnelerden, simitçiliğe - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı 10:27 HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı
Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir 10:10 Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi 10:06 Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı 09:59 Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı 09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı

Son Dakika Haberleri
10:27 HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
10:23 Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı
10:16 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı
10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı
10:12 Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı
10:05 Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi
09:58 Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı
09:52 Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak
09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı
Bülent Ersoy'u sokakta görenler, önce duraksadı sonra fotoğraf çekildiler Bülent Ersoy'u sokakta görenler, önce duraksadı sonra fotoğraf çekildiler         
10:34
Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı         
10:23
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı         
10:12
"Kanserim" yalanıyla 8 yıldır kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:06
Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu         
10:03
AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor         
09:57
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 10:42:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahnelerden, simitçiliğe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement