Sahte doğumla tahliye - Son Dakika
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Sahte doğumla tahliye

6 saat önce

Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum illerinde hırsızlık yapan, kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadının tahliye olduğunu öğrenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede Gülizer P.'nin, çıkarılan sahte doğum raporu ile tahliye olduğunu belirledi.

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Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum illerinde hırsızlık yapan, kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadının tahliye olduğunu öğrenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede Gülizer P.'nin, çıkarılan sahte doğum raporu ile tahliye olduğunu belirledi. Polis, Gülizar P. ve sahte raporu çıkaran eşi Murat P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Kayseri, Nevşehir, Konya ve Çorum illerinde evlerden hırsızlık yaptığı ve yapılan yargılama sonrasında hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından itibaren firarda olan Gülizar P., polis ekipleri tarafından yakalanarak 16 Kasım 2019 tarihinde Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Gülizar P.'nin bir ay sonra cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi. Gülizar P.'nin nasıl tahliye olduğunu araştıran Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ayşe P. adına kimlik çıkarıldığı ve Kayseri Şehir Hastanesinin 11.11.2019 tarihli 2019214749156523dfd7 rapor numaralı doğum raporunun sahte olarak düzenlendiğini belirledi. Sahte evraklarla Gülizar P.'nin hapis cezasının 6 ay erteletildiği, Kayseri Şehir Hastanesi'nden alınan yazıda Gülizar P.'nin doğum raporunun olduğu ancak hastaneye giriş yapmadığı ve 11.11.2019 tarihli doğum raporunun sahte olduğu belirlendi.


Hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı tarafından yeniden yakalama kararı çıkarılan Gülizar P. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gülizar P.'nin eşi Murat P. ise sahte evrakları polis ekiplerine teslim ederek, sahte evrakları kendisinin çıkardığını itiraf etti.


Resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında işlem yapılan Gülizar P. ve Murat P., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Nevşehir, Kayseri, Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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