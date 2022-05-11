Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

11.05.2022 12:10
Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

MERSİN'de bir kuyumcuda sahte 500 dolar bozduran yabancı uyruklu H.Z.A. ile M.A., bir başka kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı.

MERSİN'de bir kuyumcuda sahte 500 dolar bozduran yabancı uyruklu H.Z.A. ile M.A., bir başka kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.H.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde sahte 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden yabancı uyruklu, 1'i kadın 2 kişi, 5 adet sahte 100 dolarlık banknotu bozdurmak için iş yeri sahibi B.K.'ye verip 7 bin 335 lira aldı. Kuyumcu B.K., bankaya yatırmak için götürdüğü banknotların veznedeki görevliden sahte olduğunu öğrendi. B.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine giderek incelemede bulundu. Dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelileri Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir başka kuyumcuda sahte dolar bozduracakları sırada suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 3 bin dolar ele geçirildi.Yabancı uyruklu kadın şüpheli H.Z.A. ile M.A.'nın olaydan bir gün önce Mersin'e gelip, Yenişehir ilçesinde bulunan günübirlik konaklama tesisinde kaldıkları saptandı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, buradaki yabancı uyruklu A.H.M.'yi de gözaltına aldı. Aramalarda sahte 50 ve 100'lük banknotlar halinde 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
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Çankaya, Kuyumcu, Mersin, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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