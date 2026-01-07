Sahte Plakalı Araçla Yakalandı

Kayseri'de aracına sahte plaka taktığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, U.İ'nin sahte plakayla araç kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda sivil trafik polisi ekiplerince belirlenen aracın şase sorgusunda, plakanın sahte olduğu ve tescil kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Yakalanan sürücü U.İ'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 74 bin 445 lira cezai işlem uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti.

Ekipler, ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan U.İ. hakkında adli işlem başlattı.