Sahte polis dolandırdığı parayı kripto hesabına aktarmış - Son Dakika

Adana'da kendilerini sahte polis olarak tanıtarak, hesap bilgilerini elde ettiği kişinin 10 bin lira parasını çekip kripto para hesabına aktardıkları belirlenen şüphelilerden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden M.S. isimli şahıs Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek 16 Aralık 2021 tarihinde cep telefonundan arayan ve kendisini polis memuru olarak tanıtan şahıs tarafından banka hesap bilgilerini ve şifresini vermesinin istendiğini, banka bilgilerini arayan şahsa verdiğini, daha sonra dolandırıldığını anladığını söyledi.

Şahsın şikayetçi olması üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Mağdur M.S.'nin hesap hareketleri incelendiğinde, paranın E.K.K. isimli şahıs hesabına 10 bin TL olarak havale edildiği, ayrıca aynı hesaptan 10 bin TL kripto para hesabına aktarım yapıldığı tespit edildi. Ekipler, banka ile görüşerek mağdura ait hesaba bloke konulmasını sağladı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine parayı E.K.K. isimli şahsın çektiği, daha sonra A.G. isimli şahıs ile birlikte kullandıkları tespit edildi. A.G., Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına alındı. E.K.K.'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor. - ADANA