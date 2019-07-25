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Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu

24 dakika önce

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleşen Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu.

Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu, System.String[]
Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleşen Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu.

Türk Dünyası'nın dört bir yanından ve Türkiye'nin çeşitli şehirleri ile Bayburtlu şairlerin katıldığı gece de Bayburtlular şiire doydu.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin'in moderatörlüğünü üstlendiği, Naci Ahıskalıoğlu'nun sunduğu programda Ataol Behramoğlu, Cazim Gürbüz, Fazıl Ahmet Bahadır, Nurullah Genç, Talat Ülker, Özcan Ünlü, Hasan Aktaş, İlgar Fehmi, Tudor Zanet, Bahtiyar Aslan, Hasan Akar, Merdan Karaoğlu, Sait Aktaş, ve Avazollah Safari Kashkooki en güzel şiirlerini dinleyenlerin beğenisine sundular.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de birer şiir seslendirdiği gece Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından şairlere plaket verilmesiyle sona erdi. - BAYBURT
Yahya Akengin, Dede Korkut, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
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