Son Dakika Haberleri: Sakarya Barosu Avukatlar Günü'nü Kutladı

Sakarya Barosu Avukatlar Günü'nü Kutladı

32 dakika önce

Sakarya Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Demokrasi Meydanı'nda törenle kutladı.

Sakarya Barosu Avukatlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Sakarya Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Demokrasi Meydanı'nda törenle kutladı.

Sakarya Barosu avukatları, Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Baro Başkanı Abdurrahim Burak, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Ülkede yargının tam bağımsız olması, savunmanın hak ettiği itibarı elde etmesi, avukatların elde edilmekte geç kalınmış haklarına ulaşılması için var gücüyle çalışıldığını vurgulayan Burak, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, devletimizin dirliğini, eşitlik ve adaleti güçlendirecek, tesis edecek her türlü çalışmada devletimizin ve milletimizin yanındayız. Adaleti dengeleyen avukattır. Avukat ne kadar güçlü olursa, avukat ne kadar itibarlı olursa, avukat ne kadar ilkeli olursa, adalet de o kadar güvencede olur. Adalet mıknatıs gibidir, güzellikleri çeker ancak kötülükleri ise iter. Daha adil yarınlara kavuşmak dileği ile en kutsal görev olan savunmayı temsil eden meslektaşlarımızın, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından Sakarya Barosu hizmet binasının bahçesinde kokteyl düzenlendi.

Kokteyle, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Vekili Fikret Dayıoğlu, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, hakimler, savcılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan Avukatlar Günü nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen Hukuk Balosu' düzenlendi.

Avukatların, canlı müzik ve Sakarya Barosu avukatlarının folklor gösterisi ile eğlendiği baloda Sakarya Barosu Kültür Sanat Kurulu tarafından hazırlanan ve her yıl sadece Geleneksel Hukuk Balosu için özel olarak yayımlanan "Dirhem" mizah dergisi davetlilere dağıtıldı.

Baloya, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 1. Ceza Dairesi Başkanı Hakan İskenderoğlu ve eşi, önceki dönem Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Akyüz ve eşi, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve çok sayıda avukat katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:26 Kaynak: AA

5 Nisan, Sakarya, Güncel
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