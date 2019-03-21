Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlandı

Sakarya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlandı

15 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık' günü nedeni ile Sakarya'da yürüyüş düzenlendi.

Sakarya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık' günü nedeni ile Sakarya'da yürüyüş düzenlendi.

Dünya Down Sendromu Günü genetik duruma farkındalık oluşturmak için her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sahip olduğu bu genetik farklılığa dikkat çekmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'de ise Down Sendromu Derneği bu farklılığa sahip kişilerin yaşam kalitesini artırmak için önemli çalışmalar yapıyor. Sakarya'da 21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık' günü kapsamında '+1 Arkadaşım' projesi adı altında yürüyüş düzenledi. Yapılan yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi ve çok sayıda kişi katıldı. Engelsiz kafe önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup farkındalık oluşturmak için Çark Caddesi üzerinden Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında yoldan geçen gruba vatandaşlarında eşlik etmesiyle yürüyüş Adapazarı Belediyesi önünde sona erdi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Türkiye, 21 Mart, Sakarya, Güncel
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