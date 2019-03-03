Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kültür-sanat

Sakarya'da Kültür-sanat

12 dakika önce

Sakarya'da, mart ayında "Paraya Hayır", "Hazine Adası" ve "Ormanın Sesi" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Sakarya'da Kültür-sanat, System.String[]
Sakarya'da, mart ayında "Paraya Hayır", "Hazine Adası" ve "Ormanın Sesi" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan "Paraya Hayır" oyununun yönetmenliğini Levent Ulukut üstleniyor.

Flavia Coste'nin yazıp Can Kapyalı'nın çevirdiği eser, 12-13 Mart'ta saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Oyunda, Levent Ulukut, Işın Karakan Yıldız, Güldeniz Türküstün Eltepe ve Ozan Yıldırım rol alıyor.

Tiyatro Lika tarafından hazırlanan, Caner Demir'in yazdığı "Hazine Adası" adlı çocuk oyununu ise İlknur Demir yönetiyor.

Esat Bağış, Nezaket Erden, Yezdan Kayacan, Zeynep Filizci ve Barış Yalçınsoy gibi oyuncuların rol aldığı eser, 18 Mart'ta saat 20.00'de AKM'de izlenebilecek.

İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahneye taşınan "Ormanın Sesi" adlı çocuk oyunu, 26 Mart'ta AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Deniz Pınar'ın yazdığı, Ömer Pınar'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Şevval Ekiz, Ahmet Ekinci ve Merve Küçük oynuyor.

Pinhani müzik grubu konser verecek

Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, kentte ayrıca çeşitli panel, söyleşi ve konferanslar düzenlenecek.

Pinhani müzik grubu, 27 Mart'ta saat 19.30'da Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Sakarya, Kültür Sanat
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