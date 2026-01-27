Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 28,75 gram sentetik uyuşturucu, 5,95 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 sentetik ecza hap, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ve uyuşturucu yapımında kullanılan kaplar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan gözaltına alınanlardan 3'ünün "ullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan değişen oranlarda hapis cezasıyla arandığı belirlendi.