SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu

20.04.2022 22:04
SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu

Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan SAKARYAGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, iki yıldır salgın nedoeniyle bir araya gelemediklerini söyledi.

Şehre, ekonomi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde değer katmaya çalıştıklarını belirten Bekdemir, sosyal sorumluluk projelerini de büyüterek çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katılımcıların ramazan aynı tebrik etti.

Yüce, iftar programı düzenleyen derneğe teşekkürlerini iletti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise iki yıllık aranın ardından bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altuğ, kentteki üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Programa, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) yöneticileri, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan'ın yanı sıra kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı

Serdivan, Ekonomi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 22:11:46. #1.12#
SON DAKİKA: SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement