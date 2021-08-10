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Sakıp Sabancı Müzesi açık hava etkinlikleri 12 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Sakıp Sabancı Müzesi açık hava etkinlikleri 12 Ağustos'ta başlayacak

10.08.2021 12:38
Sakıp Sabancı Müzesi açık hava etkinlikleri 12 Ağustos'ta başlayacak, System.String[]

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yaz boyunca açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yaz boyunca açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerin ilki Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından düzenlenen Bachçede Yaz Festivali, "Neşeye Davet" temasıyla 12 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde Jiri Barta, Terezie Fialova, Today's Quintet, Bilal Karaman, Ergün Şenlendirici, Ahmet Özden, Hacı Rüstem Çembeli, Peter Sarik Trio ve piyanist Can Çakmur gibi isimler sahne alacak.

SSM'nin Sabancı Vakfının katkılarıyla başlattığı ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müzede Sahne etkinliği beşinci yılında "Şimdi ve Buradayız Aşkım!" temasıyla düzenlenecek.

17-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Müzede Sahne'nin programında, DOT'tan "Sesin Resmi", SFRPZTF'den "Eylül", Meltem Cumbul'dan "Ben, Sevgili Milena", Talimhane Tiyatrosu'ndan "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi", Versus Tiyatro'dan "Kreutzer Sonat", Linet Şaul, Bülent Oral, Faran Suyolcu ve Ayşe Lebriz Berkem'den "Shakespeare'le Aşk ve Müzik", Özden Karakışla'dan "Kadın Dilinden Masallar", Tatavla Sahne'den "Rahvan Giden Atlılar" oyunları sahnelenecek.

"Müzede Suare" 14 Eylül'de başlıyor

Sakıp Sabancı Müzesi'nin 2017 yılında açık hava sineması geleneğini yaşatmak amacıyla boğaz manzaralı terasında başlattığı "Müzede Suare" bu yıl 14 -19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Türk sinemasında İstanbul'un temsiliyetini simgeleyen filmlerden oluşan ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi iş birliğiyle hazırlanan programında Lütfi Akad'ın "Susuz Yaz", Atıf Yılmaz'ın "Ah Güzel İstanbul", Memduh Ün'ün "Üç Arkadaş", Aslı Özge'nin "Köprüdekiler", Ümit Ünal, Kudret Sabancı, Selim Demirdelen, Yücel Yolcu ve Ömür Atay'ın "Anlat İstanbul", Fatih Akın'ın "İstanbul Hafızası: Köprüyü Geçmek", Reha Erdem'in "Hayat Var" ve Metin Erksan'ın "Sevmek Zamanı" filmleri yer alacak.

SSM'de 49. İstanbul Müzik Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nde 25 Ağustos'ta BİFO Özel: Borusan Quartet ve Paul Meyer konseri ve 22 Eylül'de İstanbul Fringe Festivali'nin "m.u.t.a.n.t.e" isimli gösterisi SSM'de gerçekleştirilecek.

SSM, ayrıca Öğrenme Programları kapsamında 13, 17 ve 27 Ağustos tarihlerinde 18-36 ay aralığındaki bebek ve küçük çocuklar ile ailelerine yönelik düzenlenen "Pusetli Aileler" programına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Program, örnek eserlerden hareketle çocukların duyularını harekete geçirmeyi, oyun ve egzersizler yoluyla onların fiziksel, duygusal, bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yetişkinlere yönelik Öğrenme Programları kapsamında ise 18 ve 25 Ağustos'ta SSM Bahçesi'nde Resim Atölyesi düzenlenecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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