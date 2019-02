Salda Gölü'ne Millet Bahçesine CHP'li Başkandan Destek -2

yaptığı açıklamada, Salda Gölü etrafına millet bahçesi yapılmasını olumlu bulduğunu söyledi. Başkan Özbek, "Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılacak millet bahçesi Salda Gölü'ne çok şey katacaktır. Projeyi görmeden birçok kişi karşı çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada her şey düzensiz. Millet bahçesi ile buralar düzene girecek. Millet bahçesi Yeşilova turizmine çok şey katacaktır. Biz Yeşilova'yı, Salda Gölü'nü tanıttık ama gelen misafirlerimiz için oturma yerleri, yatma yerleri yapamadık, tuvalet yapamadık sit alanı olduğu için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu aştı. Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Göle en çok zarar veren barajlardır" dedi.'HER ŞEKİLDE DESTEKLİYORUM' Avrupa 'da Salda Gölü benzeri yerleri gidip gördüklerini aktaran Başkan Nuri Özbek , "Yürüyüş yolları, ışıklandırmalar var. Oturma grupları, dinlenme alanları, spor alanları var. Ben Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyorum ve her şekilde destekliyorum. Bu projenin yüzde 40'lık alanı bize ait. Bizden proje istediler. Belediyeye ait tapu olan yerleri de projenin içerisine koyduk. Betonlaşma olacağını düşünmüyorum. Millet Bahçesi içerisinde betonlaşma yok. Bazıları 'rant alanı' diyor. Rant alanı olarak düşünmüyorum. Diyelim ki küçük yöresel pazar yeri yaptılar ve bunu vatandaşa kiraya verdiler. Vatandaş da burada ürettiğini satacaktır. Çok yerde bunu gördük" diye konuştu.'VATANDAŞ ZEVK ALACAK'Bölgede 5 yıldızlı otel, apartman, gökdelen ya da rezidans yapılmayacağını, gölün doğasını bozmayacak şeyler yapılacağını düşündüğünü vurgulayan Başkan Nuri Özbek, şöyle devam etti:"İnanıyorum ki Yeşilova halkı da bu şekilde karar verecektir. Ama daha proje gelmeden sanki göl Yeşilova'dan gidiyormuş, göl ortadan kaldırılacakmış gibi imaj yaratılıyor. Yanlış şeyler yapılıyor. Ben yatırım gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Projeyi görmeden herkes karşı çıkıyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Güneş enerjisinden faydalanarak göl kenarı ışıl ışıl olacak. Gece gündüz göl kenarında oturulabilecek. Vatandaş zevk alacak. Adam İstanbul 'dan kalkıp geliyor. Bir saat göl etrafında geziyor. Sonra ne yapacak? Oturacağı, dinleneceği bir yer olmasın mı? Yeşilova'ya katkı sağlamak istiyorsak gelen insanları Yeşilova'da tutmamız gerekiyor."'DOĞAYA ZARAR VERMEYECEK UFAK ÖNLEMLER ALINABİLİR' Muğla 'dan Salda Gölü'nü görmek için geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Saime Kadirhan ise "Çok güzel bir yer. Burası biraz daha güzelleştirilebilir. Çadırlar yerine güzel evler yapılabilir. Yürüyüş yolları güzellik katabilir. Doğaya zarar vermeyecek ufak önlemler alınabilir" dedi.'MİLLET BAHÇESİ GÖLÜ KİRLETECEKTİR' Bucak 'tan gelen Harun Çetinkaya da millet bahçesi projesi ile ilgili görüşlerini paylaştı ve "Salda Gölü doğa harikası bir yer. Burayı korumayı daha iyi şartları taşımak gerekiyor. Salda Gölü kenarına yapılacak millet bahçesi gölü kirletecektir. Göl kıyısı yerine daha uygun yerlere yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.'MİLLET BAHÇESİ ÇOK GÜZEL OLUR' Almanya 'dan geldiğini söyleyen Burhan Budancir, "Salda Gölü etrafına bakıldığında buraya güzel bir yatırım yapılırsa çok güzel şeyler olur. Alt yapı tamamlanırsa, güzel bir millet bahçesi yapılırsa çok güzel olur" dedi.'İŞLETMESİ KÖYE VERİLMELİ'Salda köyü sakinlerinden Ekrem Yeler de yapılacak millet bahçesini olumlu bulduklarını ancak işletmesinin köylerine verilmesi gerektiğini söyledi. - Burdur