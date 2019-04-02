Samandağ Belediye Meclis Üyeliğini Kazananlar Belli Oldu

Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde belediye meclis üyeliğine seçilenler belli oldu.
Samandağ Belediye Meclisi Asıl Üyeliğine seçilenlerin partilere göre sıralaması şu şekilde oluştu:
"Atiye Sönmez Erdoğdu (CHP
Kontenjan), Ali Ercan
Özen (CHP Kontejan), Yusuf Karaçay
(CHP Kontejan), Aydın
Duran (CHP), Timurlenk Bozoğlan (CHP), Esen Dibek (CHP), Ali Berrak (CHP), Nesim Özgün (CHP), Sinem Kayıkçı (DSP), Selman Kahlıoğulları (CHP), Doğan Güç (CHP), Pelin Ray (CHP), Adnan Çıkar (CHP), Ayhan Boğday (CHP), Nedim Yılmaz (CHP), Taylan Nural (DSP), Ender Can
(CHP), Mahmut Rıdvanoğulları (CHP), Cem Tamimi, (CHP), Hasan Yılmaz
(CHP), İlyas Nasraoğlu (CHP), Hikmet Suadiye
(CHP), Yüksel Şahutoğlu (DSP), Cemil Ergin (CHP), Yahya Onur Berber (CHP), Kemal Esmer (CHP), Volkan Sağaltıcı (CHP), Hakan Temizkan (CHP), Songül Doğru (CHP), Ali Erol
(DSP), Akın Paşa (CHP)"
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine katılacak olan Meclis Asıl Üyeleri de şu şekilde:
"Atiye Sönmez Erdoğdu (CHP), Aydın Duran (CHP), Timurlenk Bozoğlan (CHP), Esen Dibek (CHP), Ali Berrak (CHP), Nesim Özgün (CHP)" - HATAY