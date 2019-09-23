Son Dakika Haberleri: Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı
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Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı

37 dakika önce

22 Eylül tarihleri arasında Şili'de düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabında altın madalya kazandı.

Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı, System.String[]

22 Eylül tarihleri arasında Şili'de düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabında altın madalya kazandı.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda 72 ülkeden 804 karateci yarışırken, şampiyonada ay-yıldızlı ekibimiz 7 kadın, 12 erkek sporcuyla mücadele etti. Milli takımımız adına mücadele eden 12 sporcumuz şampiyonadan üç altın bir de bronz madalya ile ayrılırken, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Uğur Aktaş altın madalya alarak Şili'de göğsümüzü kabarttılar. Ali Sofuoğlu ise bronz madalya kazandı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan finalde Japon rakibini 5-0 yenerek şampiyon olurken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde etti.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada elde ettiği başarıdan dolayı Eray Şamdan'ı tebrik etti. Bıyık, "Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcumuz Eray Şamdan, Şili'de yapılan şampiyonada ülkemize altın madalya kazandırarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde eden sporcumuzu ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Eray Şamdan, Tokyo, Şili, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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