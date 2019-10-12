Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı
Son Dakika Spor Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

53 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.

Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.


Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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