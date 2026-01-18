Samet Balgönül Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samet Balgönül Yeniden Başkan Seçildi

Samet Balgönül Yeniden Başkan Seçildi
18.01.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Samet Balgönül yeniden başkan oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 44. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Samet Balgönül, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bin 196 üyesi bulunan Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 44. Olağan Genel Kurulu, Sarıpınar Mahallesi'ndeki Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul, Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seçimlere tek liste ile katılan Samet Balgönül, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Balgönül, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Odayı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Balgönül, bu kurumun başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Görev süresi boyunca odaya kurtarıcı ile yağlama ve yıkama istasyonu kazandırdıklarını vurgulayan Balgönül, yeni dönemde ise odaya hasta nakil aracı kazandırmayı, hasta yatak projesini hayata geçirmeyi, üniversite öğrencilerine burs sağlamayı, üyelere muhasebe hizmeti vermeyi ve yeni bina ile düğün salonu projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Balgönül, özellikle yeni bina ile düğün salonu projesinin Türkiye genelinde ses getireceğini ifade etti.

Balgönül konuşmasında, "Karşımıza aday çıkmaması, üzerimizdeki sorumluluğu ve omuzlarımızdaki yükü daha da artırdı. Birliğimiz daim, yolumuz açık, kazancımız bereketli olsun" dedi.

Samet Balgönül başkanlığındaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu; Cengiz Yılmaz, Kemal Sezer, Ali Osman Candemir, Hidayet Açıkgöz, Mustafa Çelik, Serdar Orhan, Hamza Özbek ve Zafer Özçil'den oluşurken, denetim kurulu ise Emrah Çelik, Berat Ülfet Öztürk ve Mahsun Akyol'dan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samet Balgönül Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:33:22. #7.11#
SON DAKİKA: Samet Balgönül Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.