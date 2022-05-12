SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ

12.05.2022 17:35

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından şehrin doğal ve turistik güzelliklerinin anlatıldığı yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsü, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından şehrin doğal ve turistik güzelliklerinin anlatıldığı yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsü, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Keşan Belediyesi şehri tanıtma projeleri kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son günlerde sosyal medyada popüler olan türküsü 'Samsak Döveci'nin sözleri değiştirilerek ilçenin doğası, turizm değerleri, gastronomisini anlatan sözlerle 'Langıdı Keşan' olarak yeniden yorumlandı. 'Samsak Döveci' türküsü, ilçenin kültürel ve turizm alanlarında çekilen görüntülerle klipleştirildi.

Müzisyen Yaşam Koçan tarafından seslendirilen yeni versiyon 'Samsak Döveci" türküsü Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 'Bu yaz düğünlerin vazgeçilmezi Langıdı Keşan versiyonu olacak' notuyla paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

KLARNET VİRTÜÖZÜ SERKAN ÇAĞRI'DAN TAM NOT

Yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsünü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da beğendi. Keşanlı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte yapımı devam eden Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Serkan Çağrı, kendisinin de doğduğu eski hastanenin ilçe tarihini anlatacak bir müzeye dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi. Yeni versiyon 'Samsak Döveci' türküsü hakkında görüşünü bildiren Çağrı, TRT'de yayınlanan 'Nefesten Sese' adlı müzik programlarında türküyü repertuara almaları sonrası türkünün popüler olduğunu kaydetti.

Keşan'a son gelişinde kendisinin müzisyenler tarafından bu türküyle karşılandığını belirten Çağrı, "Dünyada en çok dinlenen ve konuşulan türkü oldu neredeyse. Bu, bizim orkestramızla ve türküye emek veren herkesin güzel sinerjisiyle oluştu. Herkes farklı bir versiyonunu ve düzenlemesini yapıyor. Samsak Döveci gibi araştırılıp, bulunup ortaya çıkarılabilecek nice türkümüz var. Genç müzisyenlerin bu gibi eserleri topluma kazandırması lazım" dedi.

Serkan Çağrı, Hıdırellez ve Dallık Şenliği için Keşan'a geldiğinde türkünün 9/8'lik bir versiyonuyla karşılandığını dile getirerek, "Bize sürpriz yaptılar ve bu sürpriz çok hoşumuza gitti. Yaşam Koçan'ı ve Keşanlı müzisyen kardeşlerimi yaptıkları bu güzel versiyon için tebrik ediyorum" diye konuştu.

SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ
SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ
SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ
SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ

YORUMLAR
500
Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi Başkan Sayan: 'Fabrikana sahip çık' Başkan Sayan: 'Fabrikana sahip çık'

Serkan Çağrı, Kütahya, Medya, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: SAMSAK DÖVECİ? TÜRKÜSÜ, SÖZLERİ KEŞAN'A UYARLANARAK, KLİPLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement