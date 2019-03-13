Samsun'da 5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
35 dakika önce
Samsun'da 5. katın merdiven penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti.
Samsun
'da 5. katın merdiven penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba
ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Feridun Keskin
(48), evinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki merdiven penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan Feridun Keskin 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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