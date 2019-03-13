Son Dakika Haberleri: Samsun'da 5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da 5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

35 dakika önce

Samsun'da 5. katın merdiven penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Samsun'da 5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da 5. katın merdiven penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Feridun Keskin (48), evinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki merdiven penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan Feridun Keskin 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Atakum, Keskin, Samsun, 3. Sayfa
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