Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan hafta sonu tatili için yüzmek amacıyla Samsun'a gelen Gedik ailesi, serinlemek için Karadeniz'e girdi. 18 yaşındaki Ufuk Gedik ile 17 yaşındaki kız kardeşi Gizem Gedik denize açılıp geri dönerken boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba Şaban Gedik boğulma tehlike geçiren çocuklarının yardımına koşunca kendisi ile burada bulunan Umut Bilgin (19) adlı genç da boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar kısa sürede boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti. Şaban Gedik, Gizem Gedik ile Umut Bilgin cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. Ancak Ufuk Gedik denizde kayboldu. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de sevk edildi. Cankurtaranlar denizde kaybolan Ufuk Gedik'i suyun içinde bulup karaya çıkarttı. Ufuk Gedik ile babası Şaban Gedik, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ufuk Gedik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN