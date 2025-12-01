Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı

Samsun'da 20 yaşındaki Z.U, amcasının evinin 4. katından atlayarak intihar etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla bağlantılı olarak biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
