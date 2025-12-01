Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı - Son Dakika
Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı

Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı
01.12.2025 17:14
Samsun'da 20 yaşındaki genç kız amcasının evinin 4'üncü katından atlayarak intihar ederken, olayla ilgili biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 20 yaşındaki Z.U, amcasının evinin 4. katından atlayarak intihar etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

AMCASININ 4'ÜNCÜ KATINDEKİ EVİNDEN ATLAYARAK CANINA KIYDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olayla bağlantılı olarak biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı - Son Dakika
