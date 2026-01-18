Samsun\'da Kayıp Vatandaş İçin Arama Çalışmaları

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Susuz Mahallesi Çaltuluoğlu Sokak'ta ikamet eden Nimet Serdar, 17 Ocak günü saat 10.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Vatandaşın kaybolduğu yönünde aynı gün saat 17.30'da yapılan ihbar üzerine vatandaşlar ve kolluk güçlerince arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere Susuz Mahallesi'ne giden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul'un kontrolünde yürütülen arama çalışmalarında tüm kurumların seferber edildiği bildirildi. Kayıp şahsı arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve dron ekibi, 32 jandarma personeli, 11 asayiş komando personeli, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek unsuru, UMKE ekipleri ile canlı arama köpek unsuru, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve yaklaşık 30 vatandaş katılıyor. - SAMSUN