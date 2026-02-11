Samsun'da silahlı saldırıya ceza

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu amcasının oğlunu öldürüp 1 kişiyi de yaralayan sanık ile babasına hapis cezası verildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Okan Doğan T'nin yakınları ve olayda yaralanan Doğan A. ile tutuklu sanıklar M.T. (16) ve babası Halil İbrahim T'nin (48) yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Sanık M.T, savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Babasının olayla ilgisi bulunmadığını öne süren M.T, "Kimse beni azmettirmedi. Çok pişmanım. Babam benim yüzünden bu duruma düştüğü için üzgünüm. Bir anlık tartışmadan dolayı yaptım." dedi.

Sanık Halil İbrahim T. ise çocuğunun geleceğinin karardığını belirterek, "9 aydır tutukluyum. Başka bir gelirim yok. Emek verdiğim iş yerlerim gitti. Ailemin başka bir geliri de yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, M.T'yi 18 yaşından küçük olmasını da göz önünde bulundurarak, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 20 yıl, Halil İbrahim T'yi ise "yardım ve yataklık etme" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde geçen yıl 16 Mayıs'ta M.T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla öldürmüş, şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Gözaltına alınan M.T. ile babası Halil İbrahim T. tutuklanmıştı.