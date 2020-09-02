Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'da Zabıta Haftası nedeni ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Havza Temsilciliği tarafından Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ziyaret edildi.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü makamında Bem-Bir-Sen Havza Temsilcisi Hüdai Baltacı tarafından gerçekleştirilen ziyarette Baltacı, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının Zabıta Haftalarını kutladı.

Baltacı, "Sendika olarak zabıtalarımızın özlük hakları için birçok çalışma yaptık ve bunların çoğunu da kazandık. Yine bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sene Zabıtamızın kuruluşunun 194. yıl dönümüdür. Zabıtalar, yerel yönetimlerin toplum nazarındaki vitrini ve görünen yüzüdür. Zabıtalar, toplumun güvenliği, sağlığı ve emniyeti açısından birçok görevler üstleniyorlar. Bu vesile ile Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli'nin selam ve sevgilerini iletiyorum. Tüm arkadaşlarımızın Zabıta Haftası'nı kutlarım." dedi.

Zabıta Müdürü Erhan Demir ise "Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarımın Zabıta teşkilatının kuruluşun 194. yıl dönümü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum." ifadesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Baltacı, Zabıta Müdürü Erhan Demir'e çiçek takdim etti.

Ladik

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Zabıta Haftası" dolayısı ile mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, zabıta teşkilatının, kurulduğu zamandan itibaren şehirde, sağlık, esenlik ve güvenliğin garantisi olduklarını ifade etti.

Şehir hayatında düzeninin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Şehir hayatında düzenin sağlanması için gerekli tüm bu görevler ise Zabıta Teşkilatı tarafından yürütülmektedir. Ladik Belediyesi olarak zabıtalarımız, ilçemizin huzur ve güvenliği için durmadan çalışmakta ve görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için çabalamaktadırlar. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşın karşısında değil vatandaşın yanında ve onun hizmetindedir. Bu geniş görev tanımı ve mevcut imkanlarla zabıtalarımız bundan sonra da görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. Zabıtalarımızın bu üstün gayretlerinden dolayı kendilerine minnet duygularımızı tüm Ladik halkı adına sunuyor ve onların nezdinde tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyorum."