Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, ortaokul öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programına katılan Nayman, orucunu okulun pansiyonunda kalan öğrencilerle açtı.

İftar öncesi öğrencilerle sohbet eden Nayman, onlara çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bizler gece gündüz demeden sizler için çalışıyoruz, karşılığında sizlerden tek bir şey istiyoruz; başarılı ve iyi bir insan olmanız. Bunu da başarmanızın tek yolu çok çalışmak. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul müdürü Hüseyin Yavuz ile öğrenciler katıldı.

Yaylaya göç edecek sürü sahiplerine aşı uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yaylaya göç edecek sürü sahiplerine hayvanlarının aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, Ladik ve Samsun'un kıyı yerleşim birimlerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı sürü sahiplerinin yaz aylarında otlak ve suyu bol olan Akdağ Yaylası'na gittiğini söyledi.

Sürü sahiplerinin çeşitli hayvan hastalıklarına karşı sürülerine koruyucu aşılarını yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Hayvan hastalıkları genelde dışarıdan, kontrolsüz olarak getirilen aşısız ve hasta hayvanlardan kaynaklanmaktadır. Bunun için hastalıklara karşı koruyucu aşı yaptırılması ve gereken evrakların tamamlanması gerekir." dedi.

Demir, mayıs ayında yaylaya götürülen sürülerin ekim ayında geri getirildiğini kaydetti.