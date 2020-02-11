Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor - Son Dakika Spor

Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında adım adım Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor.

Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında adım adım Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor.


Geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek ve onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Mayıs 2018'de başlatılan proje tüm hızıyla devam ediyor.


2019-2020 eğitim-öğretim dönemi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hazırlıkları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Kasapoğlu projenin ilçelerde uygulanabilir olması için kaymakam ve belediye başkanlarına projeyi anlatarak fikir alışverişinde bulundu.


İlçe protokollerinden destek sözü alan İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun diğer ilçeleri de kapsayan gezilerine ve projenin tanıtımına devam edeceği öğrenildi.


Ziyaretlerde İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ve ilçe milli eğitim müdürleri de hazır bulundu. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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