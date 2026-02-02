Samsung'dan Fitoplanktonlu E-paper Ekran - Son Dakika
Ekonomi

Samsung'dan Fitoplanktonlu E-paper Ekran

02.02.2026 16:32
Samsung, fitoplanktondan yapılan biyo-reçine gövdeye sahip 13 inçlik renkli e-paper ekran tanıttı.

Samsung Electronics, fitoplanktondan elde edilen "biyo-reçine" gövdeye sahip 13 inçlik renkli e-paper ekranını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, "EM13DX" model kodlu, biyo-reçine gövdeye sahip ilk ekranı olma özelliğini taşıyan 13 inçlik renkli e-paper ile ürün gamını genişletti.

A4 kağıda benzer ölçülere sahip olan ekran, 4: 3 en boy oranında 1600 x 1200 çözünürlük sunarken, 17,9 milimetrelik ince tasarımıyla pil dahil 0,9 kilogram ağırlığında bulunuyor.

Şarj edilebilir gömülü pil, USB Type-C desteği ve esnek montaj seçeneklerine sahip ürün, kalıcı güç kabloları olmadan kurulabiliyor.

Gövdesi yüzde 45 oranında geri dönüştürülmüş plastik ve yüzde 10 oranında fitoplankton tabanlı biyo-reçineden oluşan ekranın yapısı, bağımsız küresel güvenlik ve sürdürülebilirlik sertifikasyon kuruluşu UL tarafından onaylandı.

Üretim sürecindeki karbon emisyonlarını yüzde 40'tan fazla azaltabilen geleneksel petrol bazlı plastiklere alternatif olarak geliştirilen ürünün ambalajı da yüzde 100 kağıttan oluşuyor.

Statik görüntüleri 0 vat güçte koruyarak enerji tasarrufu sağlayan ekran, içerik güncellemelerinde de geleneksel dijital tabelalara kıyasla daha düşük enerji kullanıyor. Ürün, Android ve iOS uyumlu "Samsung E-Paper" uygulamasıyla yerel olarak, "Samsung VXT" platformuyla da uzaktan yönetilebiliyor.

20 inçlik model de tanıtılacak

Şirket, 3-6 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek görsel-işitsel ve sistem entegrasyonu teknoloji fuarı ISE 2026'da 20 inçlik modelini de ilk kez tanıtacak.

Mevcut 32 inçlik modeli çeşitlendiren bu genişlemelerle renkli e-paper ürün gamının farklı iş ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Samsung, küresel dijital tabela pazarında 2025'in üçüncü çeyreğinde hacim bazında yüzde 36,2'lik pazar payı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi İdari Başkan Yardımcısı Hyoung Jae Kim, işletmelerin iletişim kurmak için daha esnek ve verimli yollar aradığını belirtti.

Hyoung Jae Kim, Samsung'un renkli e-paper ekranının, dijital tabelaların günlük operasyonlara entegre olma biçiminde bir değişimi temsil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fitoplankton tabanlı biyo-reçine gibi yenilikçi teknolojileri dahil ederek hem ekran teknolojisini hem de arkasındaki malzemeleri ilerletme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Renkli e-paper ürünlerimiz, ultra düşük güç performansı ve ultra ince, hafif tasarımlarla kağıdın yerini almak üzere tasarlandı."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

