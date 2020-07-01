Samsunspor'un kuruluşunun 55. yılı Vezirköprü'de kutlandı - Son Dakika

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü, Vezirköprü ilçesinde kutlandı.

Çamlık Park anfi alanında toplanan taraftarlar, Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü kutlamalarına, "Yıllar olmuş plaka" sloganı ile destek oldu.

Taraftar grubu adına konuşan Bünyamin Başar, Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun'un şüphesiz en büyük markasının Samsunspor olduğunu söyledi.

Samsunspor'un 1965 yılında kırmızı-beyaz renklerle resmen buluştuğunu belirten Başar, "Samsunspor'umuz o günlerden bu günlere kolay gelmemiştir elbette. Nice zaferler, başarılar yaşadığı gibi nice acılar, üzüntüler de çekilmiştir. 1969 yılında ilk defa Süper Lig'de oynama başarısı elde eden Samsunspor, o yıllarda Karadeniz Bölgesi'ni temsil eden ilk ve tek takım olmuştur. 1988-89 sezonunun ikinci yarısının ilk maçı olan Malatya deplasmanına giderken takım otobüsü Havza civarında kaza geçirmiş, 4 futbolcumuzla birlikte teknik direktörümüz futbol şehidi olmuştur. O günden sonra kırmızı-beyaz renklerimize o kara günün nişanesi olarak siyah renkte eklenmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından taraftarlar meşale yakarak Samsunspor marşları eşliğinde 55. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadı.