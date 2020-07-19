SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: "Araçlarda gezici güvenlik personeli var" - Son Dakika

SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: "Araçlarda gezici güvenlik personeli var"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, pandemi ile birlikte tüm toplu taşıma araçlarında gerekli önlemleri ve tedbirleri aldıklarını ifade ederek, gezici güvenlik personelleri görevlendirdiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, pandemi ile birlikte tüm toplu taşıma araçlarında gerekli önlemleri ve tedbirleri aldıklarını ifade ederek, gezici güvenlik personelleri görevlendirdiklerini söyledi.

Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti


Pandeminin ilk gününden itibaren tedbirleri en üst seviyeye çıkararak ilgili genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları doğrultusunda vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlamaları adına tüm birim personelleri ile üst seviyede gayret gösterdiklerini dile getiren SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Virüsün yayılımını azaltmak için tüm araçlarımızda her seferin tamamlanmasından sonra dezenfektanlar ile temizleyerek bir sonraki sefere hazır hale getiriyoruz. Aynı işlemi gün sonunda da yapıyoruz. Ortak kullanım alanları olan tramvay istasyonlarımızın girişlerinde ve otobüslerde de el dezenfektanları koyduk" dedi.


Yoğun saatlerde ek seferler konuldu


İstasyonlarda bulunan güvenlik personelleri ve otobüs sürücülerinin maskesiz yolculuğa izin verilmediğini ifade eden Tamgacı, "Maskesiz yolcularımıza maske dağıtımı ve yolcularımızın ateş ölçümleri yapılmaktadır. Sefer aralıkları yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu saat dilimlerinde daha sık olacak şekilde planlanıyor, gerekli durumlarda ek seferler ile yoğunluğun oluşumu en aza indiriliyor" ifadelerini kullandı.


"Yolcularımızın uyarılara uyması süreci daha sağlıklı hale getirecektir"


Yolcu kapasitesi kuralına uyduklarını söyleyen Tamgacı, otobüslerde bu kural kapsamında yolcu yoğunluğu olduğunda sürücülerin yolcu almayarak sosyal mesafenin korunmasına katkı sağladığını da belirterek şunları söyledi:


"Gün içerisinde otobüs ve tramvayla ilgili amirler ve güvenlik personeli uygunsuz maske kullanımı, sosyal mesafe ve oturma düzenlerini kontrol ediyor gerekli durumlarda uyarılarla virüs yayılımını engellemek için çalışıyoruz. Koltuklar üzerinde de sosyal mesafe uyarılarımız bulunuyor. Tramvaylarımızda yine gezici güvenlik personelimiz ve en yoğun bazı istasyonlarda daha sık yapılan kontroller ile sosyal mesafenin korunması sağlanmakta. Gezici güvenlik personelimiz araç içerisinde yoğunluğun oluştuğunu tespit ettiğinde kontrol merkezi ile iletişime geçerek bir sonraki istasyonunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Bu önlemler kapmasında araçlarda meydana gelebilecek yoğunluğu önlemek için istasyon anonsları ile daha rahat ve sosyal mesafeye uygun yolculuk yapılması sağlanmakta. Vatmanlarda sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Yapılan tüm çalışmaların sonucunu alabilmek ve bu salgının önlenebilmesi için yolcularımızın görevli personellerin ikaz ve uyarılarına uyarak sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlamaları önem arz etmekte." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Enver Sedat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: 'Araçlarda gezici güvenlik personeli var' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:39 Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti 23:27 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı 23:25 Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
23:39
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
23:27
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 00:50:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: "Araçlarda gezici güvenlik personeli var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]