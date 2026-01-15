Sancaktepe'de Silahlı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sancaktepe'de Silahlı Şüpheli Yakalandı

15.01.2026 10:43
İstanbul'da silahlı eylem hazırlığında olan E.A., yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta şüpheli bir şahsın olduğu yönünde ihbar alınması üzerine ekipler derhal olay yerine intikal etti.

Otopark içerisinde yapılan kontrollerde E.A. (36) isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili yapılan sorgulamada, silahlı bir eylem gerçekleştirmek amacıyla adrese geldiği belirlendi.

Gözaltına alınan E.A., 14 Ocak 2026 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
