Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş

19.05.2022 09:35

SANCAKTEPE'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti.

İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. 4 yaşındaki Halil kazası mucize eseri ufak sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken annesi, "Daha öncede bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha öncede bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Halil Fener'in üzerinden cip geçti. Cip sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, cipin altından çıkan çocuk, ayağa kalkarak yol kenarındaki arkadaşlarının yanına gitti. Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü. Cipin çocuğun üzerinden geçmesi ve çocuğun ayağa kalkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÖLDÜ ZANNETTİM"

Araç altında kalan 4 yaşındaki Halil Fener'in annesi Besile Fener, "Aşağıya inmek istedi. Ben bırakmadım. Sonra ısrar edince inmesine izin verdim. Aşağıdan bir ses geldi. Baktık ki çocuğa cip çarpmış. Kayınbabamın kucağındaydı. Bir sıkıntısı yoktu. Daha öncede bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha öncede bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim" dedi.

SÜRÜCÜLER BİRAZ DİKKATLİ OLSUNLAR"

Kazayı duyar duymaz torununun yanına koşan dede Mehmet Fener ise, "Yolun karşısına geçerken araba görmedi herhalde. Çocuk arabanın altına girdi öbür taraftan çıktı. Bir şey olmadı çok şükür. Adam şoktaydı. Ben bir şey olmadığını söyledim. Sürücüler biraz dikkatli olsunlar. Vurunca da kaçmasınlar" şeklinde konuştu.


Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş
YORUMLAR
500
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDEN CİP GEÇEN ÇOCUĞUN MUZİCE KURTULUŞU KAMERADA Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş - Son Dakika


Son Dakika
11:24 MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada; Bu ilk değilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement