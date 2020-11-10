Şanlıurfa'da çarpışan araçların üst geçitten düşmesi sonucu yaralananlardan biri kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da çarpışan araçların üst geçitten düşmesi sonucu yaralananlardan biri kaybetti

10.11.2020 01:13
Şanlıurfa'da çarpışan araçların üst geçitten düşmesi sonucu yaralananlardan biri kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra üst geçitten düşmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra üst geçitten düşmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 M 4039 plakalı çekici ile 01 ABS 152 plakalı otomobilin merkez Karaköprü ilçesindeki Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda çarpışıp üst geçitten düşmesi sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil Akceylan (28), kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akceylan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla kavşağa giren çekicinin bir otomobile çarparak devrildiği ve önünde sürüklediği otomobille üst geçitten aşağı düştüğü görülüyor.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde, Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda bir çekici ile otomobil çarpıştıktan sonra üst geçitten düşmüş, kazada 5 kişi yaralanmıştı.

Araştırma Hastanesi, Narlıdere, Şanlıurfa, Köprülü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çarpışan araçların üst geçitten düşmesi sonucu yaralananlardan biri kaybetti - Son Dakika


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