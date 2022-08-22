Şanlıurfa'da gıda depolarına operasyon düzenlendi

Şanlıurfa'da halk sağlığını korumak ve ruhsatsız ticari faaliyetleri tespit etmek için zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya yeniden sürülmek üzere hazırlanmış bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda toptancısına ait depoya operasyon düzenlendi. Ekiplerin depoda yaptığı incelemelerde, piyasadan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin toplanıp, yeni etiket ve ambalajlarla tekrar piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı, bazı ambalajların üzerindeki üretim ve son kullanma tarihi baskısının silinerek yeniden basıldığı tespit edildi. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi ile Cumhuriyet Başsavcılığının da devreye girdiği denetimde, 1 ton küflenmiş şeker, 30 bin adet çocuk şekeri, 7 bin paket yumuşak şeker, 600 kilo küflenmiş ayçekirdeği, 550 paket 5 kilogramlık lokum, 240 paket 5 kilogramlık zeytin, 15 bin paket leblebi tozu ile farklı gıda maddelerinin yeniden ambalajlanması ve taklit üretimlerde kullanılmak üzere bobin halinde etiketler ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

Denetimde, halk sağlığını tehdit eden toplam üç kamyon gıda maddesine imha edilmek üzere el konulurken, iş yeri mühürlenerek kapatıldı. Cumhuriyet başsavcılığı da sorumlular hakkında yasal işlem başlattı. - ŞANLIURFA