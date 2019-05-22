Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı
11 saat önce
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05 Kaynak: AA
Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.
Kavga nedeniyle bir otelin kapısında da hasar oluştu.
Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu!
İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi
ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz
Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok