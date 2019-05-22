Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı

11 saat önce

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kavga nedeniyle bir otelin kapısında da hasar oluştu.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05 Kaynak: AA
Haliliye, Atatürk Bulvarı, kavga, Şanlıurfa, Güncel
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