Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.



Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.



Kavga nedeniyle bir otelin kapısında da hasar oluştu.



Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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