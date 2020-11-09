Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Son Dakika

Çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanın, bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

İlçeye bağlı kırsal Divriği Mahallesi'nde yol üstünde hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu.

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