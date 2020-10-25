Şanlıurfa'da trafik kazası : 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası : 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin, mısır yüklü tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin, mısır yüklü tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 J 1290 plakalı otomobil, Kadir Ç.'nin kullandığı 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Çur olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tugay Vurgun da kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet Kaya'nın tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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