Birecik'te asayiş uygulaması - Son Dakika
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Birecik'te asayiş uygulaması

27.08.2022 10:58
Birecik'te asayiş uygulaması

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, ekipler yaklaşık bin araçta inceleme yaptı.

Denetimlerde ekipler araçlarda arama yaparken, sürücü belgesi ve alkol kontrolü de gerçekleştirdi.

Uygulamada belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü araç kullanan 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tragger, Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik'te asayiş uygulaması - Son Dakika

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