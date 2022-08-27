İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, ekipler yaklaşık bin araçta inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tragger, Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Birecik'te asayiş uygulaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.