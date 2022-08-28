Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Suriyeli Ali Muhammed, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ali Muhammed'in akıntıya kapıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkardıkları Ali Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ali Muhammed, Fırat Nehri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriyeli Ali, Fırat Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

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