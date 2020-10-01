Şanlıurfa Valisi Erin: "Aşı bulununcaya kadar eski normale dönme şansımız yok" - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin: "Aşı bulununcaya kadar eski normale dönme şansımız yok"

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde başta sağlık ve kolluk kuvvetleri olmak üzere kamu kurum kuruluş amirleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan Uygulama Takip Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Şanlıurfa Valisi Erin:

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde başta sağlık ve kolluk kuvvetleri olmak üzere kamu kurum kuruluş amirleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan Uygulama Takip Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşun Erin, tüm vatandaşların Kovid-19 tedbirlerini aksatmadan sürdürmelerini istedi.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet dileyen Erin, "Aşı bulununcaya kadar eski normale dönme şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Vali Erin, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kurallar ve alınan tedbirlerin uygulanması konusunda hiçbir şekilde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu sorumluluk içerisinde idareciler olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleyi sonuna kadar yürütme zorunluluğumuz var. Halen Şanlıurfa genelinde günlük 2 bin 500 ile 3 bin arası kamu çalışanı denetimlere devam ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı'nın, koronavirüs salgınında riskli alanlardan olan pazar yerlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla, pazar esnafının ikiye bölünmesi yöntemiyle tezgahların seyreltilmesi ve vatandaş yoğunluğunun azaltılması teklifini de olumlu karşılayan Vali Erin, bu konuda İl Hıfzıssıhha Kurulunun bir karar almasının uygun olacağını kaydetti.

Toplu taşımada uygulanmaya başlanacak olan HES kodu sorgulama sisteminin Şanlıurfa'da da kurulması için büyükşehir belediyesinin gerekli hazırlıkları başlattığını belirten Erin, bu konuda da Türkiye'de uygulamaya ilk geçen illerden biri olmak istediklerini ifade etti.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, yerel, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin: 'Aşı bulununcaya kadar eski normale dönme şansımız yok' - Son Dakika

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