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ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI - Son Dakika

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI

28.12.2021 15:44

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Resulayn kentinde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Resulayn kentinde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Burada konuşan Vali Erin "Burada yaşayan insanlarımızın her türlü kaygıdan ve endişeden uzak şekilde dinlerinin gereklerini yerine getirebilmelerine yönelik her türlü ortamı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde Hristiyanlar, Martuma Resul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenledi. Ayine Türkiye'den Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu komutanları ve Hristiyan cemaat katıldı. Mardin'den gelen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, dualar okunup, ilahiler söylendi.

'YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kentte yaşayan Hristiyanların Noel'ini kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin "Tüm Süryani kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Bölgenin huzur ve güveni için birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceklerini belirten Vali Abdullah Erin, şunları söyledi: "Burada yaşayan Süryani kardeşlerimiz, Ezidiler, azınlık durumda olan, farklı inanca sahip vatandaşlarımıza da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Burada yaşayan insanlarımızın her türlü kaygıdan ve endişeden uzak şekilde dinlerinin gereklerini yerine getirebilmelerine yönelik her türlü ortamı sağlamaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Resulayn'ın problemlerini çözmeye, buradaki insanların refah düzeyini yükseltmeye yönelik projelerimizi uygulamaya, yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI

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Abdullah Erin, Şanlıurfa, Resulayn, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA VALİSİ ERİN, RESULAYN'DA NOEL AYİNİNE KATILDI - Son Dakika
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