Şanlıurfa'ya 2 Milyar Lira Yatırım

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek" bilgisini verdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, "Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık yatırım" başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak. 8 bin dekar alana kurulan Türkiye'nin en büyük Organize Tarım Bölgesi olan bu dev yatırım bölgemize ve Şanlıurfamıza hayırlı, bereketli olsun."