Şantiye Kazası: İşçi Matkabın Altında Kaldı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde şantiyede, başına matkap düşen Suriye uyruklu işçi Abdulbaset Alnajıp (44), ağır yaralandı.

Olay, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Abdulbaset Alnajıp, şantiyede çalışırken düşen matkabın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alnajıp'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.